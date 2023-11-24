Эрдоган запросил у парламента продление на два года присутствия ВС Турции в Ливии

В случае одобрения законодателями мандат на отправку военнослужащих республики продлят на 24 месяца со 2 января 2024 года

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент запрос на продление на два года миссии вооруженных сил (ВС) страны в Ливии. Как говорится в президентском запросе, мандат на отправку военнослужащих республики в случае одобрения законодателями будет продлен на 24 месяца со 2 января 2024 года.

В документе отмечается, что "Турция решительно поддерживает меры по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и политического единства Ливии", в том числе "установление постоянного режима прекращения огня и усилия по политическому диалогу в целях национального примирения". Анкара отмечает, что эта деятельность проводится в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

При этом отмечается, что, учитывая свои исторические связи с Ливией, двусторонние договоренности о разграничении морских зон в Средиземном море, Турция придает большое значение продолжению процесса урегулирования и обеспечению стабильности в этой стране.

Парламент Турции впервые разрешил отправку войск в Ливию в январе 2020 года. Впоследствии мандат был продлен до июля 2022 года. Правительства Ливии и Турции 27 ноября 2019 года подписали два меморандума о взаимопонимании. Один касался военного сотрудничества, другой - разграничения морских зон.