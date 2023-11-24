24 ноября, 16:51
Палестино-израильский конфликт

МККК оказал содействие в освобождении 24 заложников

Колонна автомобилей Красного Креста выехала из сектора Газа в сторону Египта
© ТАСС/ Reuters

Сотрудники организации помогли переправить их из сектора Газа на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе анклава с Египтом

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) оказал содействие в освобождении 24 заложников в районе палестино-израильского конфликта. Сотрудники гуманитарной организации помогли переправить их из сектора Газа на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе анклава с Египтом, говорится в сообщении МККК, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

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"Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 заложников, - отметила женевская штаб-квартира МККК. - Мы способствовали этому освобождению, переправив их из сектора Газа на пограничный пункт "Рафах", что подчеркивает реальное влияние нашей роли в качестве нейтрального посредника между сторонами". 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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