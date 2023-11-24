24 ноября, 17:04

Канада присоединится к программе ЕС Horizon Europe

Согласно итоговому заявлению саммита Канада - ЕС, Оттава и Брюссель усилят сотрудничество в вопросах изменения климата и цифровой сфере

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Канада в ближайшее время официально присоединится к научно-исследовательской программе Евросоюза Horizon Europe. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Канада - ЕС, завершившегося в Сент-Джонсе (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор).

"Переговоры по соглашению об участии Канады в программе ЕС Horizon Europe в настоящее время завершены, и обе стороны работают над его скорейшим подписанием и началом реализации", - сказано в документе.

Кроме того, Оттава и Брюссель усилят сотрудничество в вопросах изменения климата и цифровой сфере.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо также сообщил, что Канада начнет поставки в ЕС самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. По его словам, лесные пожары являются следствием процессов по изменению климата.

Программа поддержки исследований и инноваций ЕС Horizon Europe нацелена на расширение обмена учеными, преподавателями и студентами между странами ЕС и государствами-партнерами, а также поощрение трансграничной научной деятельности. Ее бюджет - около 100 млрд евро на период 2021-2027 годов. 

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