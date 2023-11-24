В Израиль прибыли освобожденные из сектора Газа заложники

Их встретили военные и сотрудники израильских спецслужб

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Первая группа заложников, 49 дней удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа, прибыла на территорию Израиля, где их встретили военные и сотрудники израильских спецслужб. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Спецподразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности сейчас находятся вместе с освобожденными заложниками. Освобожденные заложники прошли первичный медицинский осмотр на израильской территории. Они останутся в сопровождении военнослужащих Армии обороны Израиля по пути в израильские больницы, где они воссоединятся со своими семьями", - говорится в сообщении.

В общей сложности в первую группу освобожденных вошли 13 израильтян и 12 граждан Таиланда. Среди освобожденных граждан Израиля, по данным 12-го канала израильского телевидения, четверо детей и их матери. Самой младшей из бывших заложниц - Авив Ашер - два с половиной года, вместе с ней освобождены ее сестра Раз (четыре с половиной года) и их мать Дорон. Самой старшей из освобожденных - Яффе Адар - 85 лет. Все освобожденные, за исключением девятилетнего Охада Мундара, женского пола.

Все они были захвачены сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС во время нападения на приграничные с сектором Газа районы Израиля 7 октября. Большинство из освобожденных находились в тот момент в кибуце Нир-Оз, расположенном недалеко от границы с анклавом.