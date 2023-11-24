NBC: Байден убедил Нетаньяху согласиться на обмен заложников

По словам израильского правительственного чиновника, "всего пару дней назад Байден пришел с окончательной договоренностью, в которой речь шла о пятидневной паузе"

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на сделку с палестинцами по обмену заложников. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на израильского правительственного чиновника.

По его словам, "всего пару дней назад Байден пришел с окончательной договоренностью, в которой речь шла о пятидневной паузе, а Нетаньяху заявил о четырехдневной паузе". "Это была сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху", - отметил чиновник.