24 ноября, 17:33
Палестино-израильский конфликт

NBC: Белый дом продолжает работу над возвращением американских заложников ХАМАС

В Белом доме приветствовали освобождение первых заложников

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Белый дом приветствует освобождение первых заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, и продолжает добиваться возвращения из сектора Газа американских граждан. Об этом сообщает телеканал NBC.

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"Мы рады, что процесс продвигается. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть домой американцев, которые включены в список первых 50 человек, в том числе маленькую Эбигейл, которой сегодня исполняется четыре года", - цитирует заявление Белого дома телеканал NBC.

Отмечается, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал американского лидера о том, как продвигается освобождение заложников.

Как ранее сообщал телеканал CNN, официальные лица США уделяют особое внимание первому дню освобождения заложников, поскольку полагают, что это поможет подготовить почву для следующих нескольких дней. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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