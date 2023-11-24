NBC: Белый дом продолжает работу над возвращением американских заложников ХАМАС

В Белом доме приветствовали освобождение первых заложников

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Белый дом приветствует освобождение первых заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, и продолжает добиваться возвращения из сектора Газа американских граждан. Об этом сообщает телеканал NBC.

"Мы рады, что процесс продвигается. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть домой американцев, которые включены в список первых 50 человек, в том числе маленькую Эбигейл, которой сегодня исполняется четыре года", - цитирует заявление Белого дома телеканал NBC.

Отмечается, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал американского лидера о том, как продвигается освобождение заложников.

Как ранее сообщал телеканал CNN, официальные лица США уделяют особое внимание первому дню освобождения заложников, поскольку полагают, что это поможет подготовить почву для следующих нескольких дней.