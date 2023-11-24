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обновлено 24 ноября, 18:00
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху объявил о завершении первого этапа возвращения заложников

Автомобиль с палестинскими заключенными у военной тюрьмы Офер. AP Photo/ Mahmoud Illean
Автомобиль с палестинскими заключенными у военной тюрьмы Офер
© AP Photo/ Mahmoud Illean

Премьер-министр Израиля заявил о намерении властей страны добиться освобождения всех пленных и выполнить все цели военной операции в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Израиль завершил первый этап возвращения заложников, удерживавшихся палестинскими радикалами в секторе Газа, власти страны намерены добиться освобождения всех пленных и выполнить все цели военной операции в анклаве. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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"Мы завершили первый этап возвращения наших похищенных - детей, их матерей и других женщин. Каждый из них - это целый мир. Но я подчеркиваю, обращаясь к вам, семьи и граждане Израиля: мы обязаны вернуть всех похищенных. Это одна из целей войны, и мы стремимся достичь всех целей войны", - распространила высказывания главы правительства его канцелярия.

Ранее канцелярия премьер-министра сообщала, что Нетаньяху вместе с министром обороны Йоавом Галантом наблюдают за проведением операции по доставке освобожденных заложников в Израиль, находясь в оперативном центре Генштаба израильской армии в Тель-Авиве.

Власти Израиля ранее неоднократно подчеркивали, что две главные цели ведущейся в секторе Газа военной операции - это освобождение всех удерживаемых там заложников и полное уничтожение военного и управленческого потенциала палестинской радикальной организации ХАМАС, полностью контролирующей анклав с 2007 года. Как ранее подчеркивал Нетаньяху, по завершении операции должна быть достигнута полная демилитаризация сектора Газа, а израильская армия должна сохранить за собой полный контроль за безопасностью в анклаве. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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