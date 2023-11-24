24 ноября, 17:45
Палестино-израильский конфликт

Премьер Швеции назвал опасным распространение неверной цитаты о "праве Израиля на геноцид"

По словам Ульфа Кристерссона, есть признаки того, что распространяют ее "антагонистические субъекты", желающие негативно повлиять на Швецию и ее имидж

СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал распространение приписываемой ему цитаты о "праве Израиля на геноцид" опасным для Швеции и ее интересов.

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"То, что такие неверные толкования распространяются, - это серьезно, это опасно для Швеции и шведских интересов, - приводит слова премьера правительственная канцелярия. - Некоторые ошибочно называют Швецию исламофобской страной и страной, которая не уважает эту религию и ее последователей. Распространение неверно переведенного ролика способствует дальнейшему запятнанию имиджа Швеции. На каждом лежит большая ответственность критически относиться к источнику и дважды подумать, прежде чем поделиться чем-либо".

Существуют "признаки того, что антагонистические субъекты, желающие негативно повлиять на Швецию и имидж Швеции, распространяют это", считает премьер. "Широкая свобода выражения мнения в Швеции является фундаментальной частью наших демократических свобод и прав, но это также означает, что мы уязвимы перед дезинформацией и неправомерным влиянием информации со стороны иностранных субъектов, которые не желают нам добра, - заявил Кристерссон, призвав к бдительности и осторожности, так как "речь идет о защите Швеции, шведов и шведских интересов".

Нашумевшее выступление премьера состоялось в Гетеборге 21 ноября. "Швеция и ЕС едины в том, что у Израиля есть право народа... на защиту", - сказал глава правительства. При этом он запнулся при произнесении слова "народ" (швед. folk), из-за чего некоторые расслышали в нем слово "убийство" (folkmord), в результате фразу можно было истолковать как "право на убийство народа" или "геноцид".

Аудитория бурно отреагировала на эту оговорку, и один из присутствующих переспросил Кристерссона, имеет ли он в виду, что Израиль имеет "право на геноцид". Встречу пришлось прекратить досрочно, поскольку в аудитории поднялся шум, а из-за беспорядков охрана вывела из зала несколько человек.

Заявление шведского премьера широко разошлось в арабских и турецких СМИ. 

Теги:
ШвецияПалестино-израильский конфликтКристерссон, Ульф
© Информационное агентство ТАСС
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