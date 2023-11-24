На Украине готовят комплексный план мобилизации

Его представят на следующей неделе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине будет представлен на следующей неделе. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский по результатам заседания ставки верховного главнокомандующего.

"Что касается вопроса мобилизации - вы знаете, какой он сложный и очень актуальный. Поставлены комплексные задачи. Сегодня был комплексный доклад о том, какие вызовы, как решить вопрос. <...> Весь этот план будет наработан, и все ответы будут. На следующей неделе я увижу этот план", - сказал он на видео, опубликованном украинским агентством УНИАН.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что власти согласились провести демобилизацию срочников, чей срок службы истек. "Сегодня на заседании ставки верховного главнокомандующего президент поднял этот вопрос и попросил, а военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их", - сказал он в эфире "Украинского радио".

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.