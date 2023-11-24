24 ноября, 17:48
Военная операция на Украине

В Киеве заявили о провале мобилизации в ВС Украины

EPA-EFE/ Oleg Petrasyuk
© EPA-EFE/ Oleg Petrasyuk

Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко считает, что это может привести к большим проблемам для властей Украины

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Положение с мобилизацией украинцев в ряды вооруженных сил страны можно охарактеризовать как провал, это может привести к большим проблемам для властей Украины. С такой оценкой выступил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

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"Мы все знаем, что у нас сейчас проблемы с мобилизацией, можно сказать, провал с мобилизацией", - сказал Костенко в интервью украинскому радио NV. По его мнению, провал начался после того, как на Украине начали снимать с должностей глав и сотрудников военкоматов в связи с массовыми случаями коррупции в них.

"Это ситуация, на которую нам надо быстро влиять, потому что, если мы сейчас ничего не предпримем, у нас будут очень большие проблемы", - считает Костенко. По его оценке, "сейчас проблема мобилизации стоит даже более остро, чем проблема со снарядами (с нехваткой снарядов - прим. ТАСС)".

Парламентарий заявил, что вопрос об усилении мобилизации должен решать не главнокомандующий ВС Валерий Залужный, а политическое руководство Украины. Костенко также заявил, что на Украине надо принимать "непопулярные решения", такие как снижение возраста мобилизации.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

В последнее время на Украине обсуждаются разногласия между главкомом ВС Залужным, который не верит в возможность украинских сил добиться прорыва, и президентом Украины Владимиром Зеленским, который обещает продолжить попытки контрнаступления. В начале ноября Залужный в статье для издания The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова. Вскоре после этого Зеленский заявил, что Киев продолжит наступление в этом и будущем году, несмотря на то, что сейчас украинское контрнаступление переживает трудности. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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