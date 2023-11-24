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обновлено 24 ноября, 18:30
Палестино-израильский конфликт

Израиль начал освобождение из тюрем 39 палестинцев в обмен на заложников

Среди них - 24 женщины и 15 подростков

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Израильская тюремная служба объявила о начале освобождения из-под стражи 39 палестинцев в рамках сделки по обмену заложников с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил портал Ynet.

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По его информации, в соответствии с достигнутой ранее договоренностью из израильских тюрем освобождаются по три заключенных за каждого похищенного израильтянина. В общей сложности на свободу выйдут 39 заключенных: 24 женщины и 15 подростков.

Ранее все освобождаемые палестинские заключенные были переведены в израильскую тюрьму Офер, расположенную недалеко от Рамаллы на Западном берегу реки Иордан. Как отмечает Ynet, процесс освобождения не начинался до тех пор, пока все израильские заложники не были освобождены из сектора Газа, не прошли процедуру подтверждения личности и не были доставлены в Израиль.

До этого Армия обороны Израиля подтвердила, что первая группа освобожденных заложников прибыла на израильскую территорию и уже прошла первый медицинский осмотр. Затем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что первый этап освобождения пленных завершен. По данным канцелярии Нетаньяху, в первую группу освобожденных вошли 13 израильтян и "11 иностранных граждан". Ранее МИД Таиланда сообщал об освобождении 12 таиландских граждан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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