В Испании назвали ложными и неприемлемыми обвинения Израиля в адрес премьера королевства

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал дать "своевременный ответ" на утверждения еврейского государства

МАДРИД, 24 ноября. /ТАСС/. Обвинения израильских властей в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса беспочвенны и неприемлемы. Об этом заявил журналистам глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Таким образом он отреагировал на вызов в министерство иностранных дел еврейского государства послов Испании и Бельгии в связи с заявлениями Санчеса и его бельгийского коллеги Александера Де Кроо, которые, по версии Израиля, "создают попутный ветер терроризму".

"Обвинения правительства Израиля в адрес председателя правительства [Испании] и премьер-министра Бельгии абсолютно ложны и неприемлемы, - сказал Альбарес. - Мы категорически отвергаем их от лица министерства иностранных дел". Глава МИД королевства также пообещал дать "своевременный ответ" на утверждения еврейского государства.

Санчес и Де Кроо 23 ноября посетили Израиль, где встретились с руководством этой страны. Затем они также посетили Палестину и Египет. Испания является председателем в Совете ЕС, с января ее сменит Бельгия. В ходе первой после переизбрания премьером зарубежной поездки Санчес заявлял, что ответ на нападение радикального движения ХАМАС не может влечь за собой гибель тысяч детей. Премьер королевства выражал надежду на то, что нынешнее прекращения огня в секторе Газа послужит урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Он также говорил, что международному сообществу и Евросоюзу пора признать Государство Палестина.

24 ноября МИД Израиля сообщил о вызове послов Бельгии и Испании после выступления премьер-министров этих стран.