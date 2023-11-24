24 ноября, 18:19
Санкции в отношении России

Молдавия присоединилась к индивидуальным санкциям Совета ЕС против России

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску. IMAGO/ photothek via Reuters Connect
Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску
© IMAGO/ photothek via Reuters Connect

Решение приняли после того, как ЕК призвала республику присоединиться к некотором европейским санкциям против РФ

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Молдавия присоединилась к индивидуальным санкциям Совета ЕС в отношении России. Соответствующий указ подписал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"Указ о присоединении <…> к решению Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года <…> относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в опубликованном документе.

Это решение было принято после того, как Европейская комиссия в своем докладе о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС призвала Кишинев присоединиться к ряду европейских санкций против России. В черном списке ЕС находятся "почти 1 800 физических и юридических лиц". Для них предусмотрены ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов.

Ранее Молдавия присоединилась к санкциям в сфере банковской системы, было приостановлено прямое авиасообщение республики с Россией. Другие ограничения анализировались с точки зрения экономического влияния на Молдавию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает решение руководства Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям ЕС как очередной враждебный шаг. 

Теги:
РоссияМолдавияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация