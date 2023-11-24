Молдавия присоединилась к индивидуальным санкциям Совета ЕС против России

Решение приняли после того, как ЕК призвала республику присоединиться к некотором европейским санкциям против РФ

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Молдавия присоединилась к индивидуальным санкциям Совета ЕС в отношении России. Соответствующий указ подписал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"Указ о присоединении <…> к решению Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года <…> относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в опубликованном документе.

Это решение было принято после того, как Европейская комиссия в своем докладе о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС призвала Кишинев присоединиться к ряду европейских санкций против России. В черном списке ЕС находятся "почти 1 800 физических и юридических лиц". Для них предусмотрены ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов.

Ранее Молдавия присоединилась к санкциям в сфере банковской системы, было приостановлено прямое авиасообщение республики с Россией. Другие ограничения анализировались с точки зрения экономического влияния на Молдавию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает решение руководства Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям ЕС как очередной враждебный шаг.