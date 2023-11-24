На Украине заявили, что не могут провести ротацию военных, находящихся на фронте

Причиной является отсутствие готового плана по мобилизации, отметил член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Украины не могут заменить военнослужащих, находящихся на передовой, из-за отсутствия готового плана по мобилизации. Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

"Миллион людей [на Украине] под ружьем, из них полмиллиона воюют, из них 250 тысяч воюют на первой линии, из них почти 100% без ротации. <...> Сколько еще людей мобилизуют? Есть мобилизационный ресурс - он известен. Если проводить ротацию, то надо мобилизовать еще половину людей в стране", - выразил он мнение в интервью журналистке украинского телеканала "1+1" Наталье Мосейчук.

Арахамия уточнил, что план по мобилизации должен готовить Генштаб. "Генштаб должен иметь [план]. Там должны сказать: нам в следующем году нужно столько-то людей для ведения боевых действий, столько-то людей нужно отпустить [по ротации], <...> и [чтобы это обеспечить] нам нужно столько-то денег. Такого плана никто в стране не имеет", - признался он.

По словам депутата, в этой ситуации властям сложнее составить план финансирования ВС, с которым могут возникнуть проблемы на фоне грядущих выборов в западных странах, в том числе в США. "Какой есть, если не длинный план [мобилизации], то хотя бы короткий - на год? Мы этот вопрос задаем военного руководству - видения нет, живем, как жили. А нас это не устраивает, в том числе с точки зрения расходования средств. Мы же понимаем, что нам нужно готовиться: в следующем году будут электоральные циклы во многих странах Евросоюза, в США. Это точно будет вызывать перебои с финансированием, а возможно, и потерю каких-то источников финансирования. [Украине] нужно рассчитывать на свои ресурсы. Если взять сейчас план ведения боевых действий, то его мы ждем на заседании комитета уже долгое время", - отметил Арахамия.

По его мнению, представление о плане хотят иметь не только жители страны, но и внешние партнеры Украины.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что положение с мобилизацией украинцев в ряды вооруженных сил страны можно охарактеризовать как провал и это может привести к большим проблемам для властей Украины. При этом украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что новый комплексный план проведения мобилизации на Украине будет представлен на следующей неделе.