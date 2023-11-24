ООН заявила, что воспользовалась гуманитарной паузой для наращивания помощи Газе

Как сообщила пресс-служба Управления всемирной организации по координации гуманитарных вопросов, сотни тысяч людей получили еду, воду, медикаменты и другие предметы первой необходимости

ООН, 24 ноября. /ТАСС/. Начавшаяся гуманитарная пауза позволила ООН нарастить поставки помощи в сектор Газа. Об этом сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Во время гуманитарной паузы, которая действует с утра, ООН смогла нарастить поставки гуманитарной помощи в Газу, - говорится в распространенном УКГВ заявлении. - Сотни тысяч людей получили еду, воду, медикаменты и другие предметы первой необходимости".

Отмечается, что в состав самого крупного с 7 октября гуманитарного конвоя вошло 137 грузовых автомобилей. Они были разгружены в расположенном в Газе пункте Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Кроме того, в палестинский анклав ввезли 129 тыс. литров топлива. 21 пациента в критическом состоянии удалось эвакуировать с севера сектора Газа, отмечает управление.

Всемирная организация также приветствовала "освобождение 24 заложников, удерживаемых в Газе с 7 октября", и "вновь призвала к немедленному и безусловному освобождению всех заложников".