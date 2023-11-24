Армия Израиля заявила, что в ближайшие дни будет готовиться к возобновлению боев в Газе

Официальный представитель Армии обороны Даниэль Хагари отметил, что израильские военные остаются на позициях внутри сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Израильские военные остаются на позициях внутри сектора Газа и в ближайшие дни будут готовиться к возобновлению боевых действий, ожидаемому по окончании гуманитарной паузы в анклаве. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"В Газе с утренних часов наши силы подготовились к прекращению огня. Командиры провели инструктаж для наших сил, безопасность наших солдат - это важнейший приоритет для нашей армии в Газе. В ближайшие дни Армия обороны Израиля продолжит готовиться к возобновлению боевых действий. Мы будем действовать против любой угрозы Государству Израиль", - сказал он на вечернем брифинге.

Отвечая на уточняющие вопросы, Хагари подчеркнул, что прекращение огня входит в условия договоренности по возвращению части удерживаемых в секторе Газа заложников, при этом войска остаются на позициях внутри анклава в полной боеготовности. "Мы находимся в состоянии полной боевой готовности. У этой сделки есть четкие условия: мы продолжаем занимать наши позиции и готовы сделать все, чтобы эта сделка была реализована", - подчеркнул он. "Наши силы находятся на боевых позициях и продолжают их занимать. <...> Армия продолжает сохранять то преимущество, которое было достигнуто в ходе боевых действий", - добавил представитель военных.