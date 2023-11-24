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обновлено 24 ноября, 19:01
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила, что страна сама принимает решения по операции в Газе

Американские партнеры понимают это, отметил официальный представитель Армии обороны Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Военные Израиля и США поддерживают тесные контакты, однако все решения о дальнейшем ходе операции в секторе Газа власти еврейского государства принимают сами, и американские партнеры понимают это. С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"От имени армии могу сказать, что мы находимся на постоянной ежедневной связи с Соединенными Штатами, у нас есть четкий план действий и понимание ситуации в регионе. Мы сотрудничаем по всем этим вопросам, но в конечном счете это война, которую ведет Государство Израиль, мы получаем указания от правительства Израиля, и это понимает правительство США", - сообщил он на вечернем брифинге, отвечая на вопрос о наличии гарантий со стороны Вашингтона, предполагающих возобновление полномасштабной операции в секторе Газа по завершении начавшейся в пятницу утром гуманитарной паузы. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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