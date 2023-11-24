Госсовет Франции оштрафовал правительство на €10 млн по делу о загрязнении воздуха

Как отмечается в решении суда, власти смогли привести содержание мелких частиц PM10 в соответствие с европейскими нормами во всех коммунах еще в 2022 году

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Государственный совет Франции признал недостаточными усилия французских властей по обеспечению снижения уровня загрязнения воздуха на территории республики и назначил правительству два штрафа по €5 млн. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Госсовета, который является высшей инстанцией административного надзора.

В основе решения лежит вердикт от 12 июля 2017 года, когда Госсовет обязал правительство выработать и привести в исполнение планы по улучшению качества воздуха. В частности, оно должно было к 31 марта 2018 года добиться снижения концентрации диоксида азота (NO2) и мелких частиц (PM10) в 13 коммунах на территории Франции, чтобы соответствовать требованиям Европейской директивы по качеству воздуха, прописанным во французском законодательстве.

В 2020 году Госсоветом было принято первое решение о недостаточности действий властей по предотвращению загрязнения воздуха диоксидом азота и мелкими частицами в 13 коммунах страны. Тогда правительству было предписано исправить ситуацию или платить по €10 млн за каждые полгода промедления. В августе 2021 года был назначен первый штраф, поскольку загрязнение было выше нормы в пяти зонах, в 2022 году было принято еще два аналогичных решения. Таким образом, государство должно выплатить уже €30 млн. 31 декабря 2022 года истекло очередное полугодие, и указанные штрафы были назначены за последние два семестра.

"Что касается уровня диоксида азота, то <...> он значительно превышает лимит в районах Парижа и Лиона, где уже принятые или запланированные к исполнению меры не позволят добиться необходимого снижения концентрации этих веществ в воздухе в кратчайшие сроки. Учитывая сохраняющееся загрязнение в этих двух городских зонах, <...> Госсовет предписывает государству выплатить два штрафа по €5 млн за два семестра с июля 2022 года по июль 2023 года", - указывается в коммюнике.

В решении суда вместе с тем отмечается, что власти смогли привести содержание мелких частиц PM10 в соответствие с европейскими нормами во всех коммунах, включая Париж, еще в 2022 году. Соответственно, данная часть постановления Госсовета от 2017 года считается выполненной.

Средства от последних штрафов, как и в случае прошлых решений этого органа, будут распределены между ассоциацией Les Amis de la Terre ("Друзья Земли"), которая первоначально обратилась в Госсовет в 2017 году, и "несколькими организациями и ассоциациями, занимающимися борьбой с загрязнением воздуха". "В соответствии с этим решением Государственный совет в 2024 году даст оценку действиям государства, осуществленным со второй половины 2023 года (июль 2023 года - январь 2024 года)", - говорится в заключительной части заявления.