24 ноября, 19:12

Додон обвинил власти Молдавии в намерении уничтожить православную церковь

Бывший президент республики подчеркнул, что прихожане должны защитить свои храмы от правящей власти

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности хотят уничтожить православную церковь Молдавии. Об этом заявил бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в обращении к гражданам, которое транслировалось в его Telegram-канале и других социальных сетях.

"Большая часть церквей в Молдове, в селах, были построены с 1812 года по 1917 год, когда Бессарабия была частью Российской империи. Это все памятники архитектуры со статусом памятника. <...> Все это собственность государства, которую оно в начале девяностых годов передало митрополии Молдовы в пользование. Знаете, что недавно сделала Майя Санду? Аннулировала эти соглашения о передаче. Большую часть этих помещений хотят передать румынам. <...> Они разрушили все, что могли, и теперь взялись за церковь", - сказал Додон. Он подчеркнул, что прихожане должны защитить свои храмы от правящей власти.

"Хочу выразить слова поддержки митрополии Молдовы, митрополиту Владимиру. Считаю, что все мы, прихожане, должны защищать нашу веру. А Майе Санду хочу сказать: руки прочь от нашей молдавской церкви", - подчеркнул экс-президент.

На прошлой неделе молдавская православная церковь подтвердила свой действующий статус в качестве самоуправляемой части Русской православной церкви на фоне процесса перехода ряда священников в состав румынской церкви. Об этом решении заявил журналистам официальный представитель митрополии Молдовы епископ Иоан Мошнегуцу по итогам совещания митрополита Владимира с настоятелями церквей и монастырей.

В сентябре с призывом вливаться в ряды Румынской православной церкви выступила действующая на территории Молдавии Бессарабская митрополия румынского патриархата. В ноябре к румынской церкви примкнули предстоятели пяти приходов, которые затем были лишены своих должностей.

Православная церковь Молдавии была основана в 1813 году и в настоящее время насчитывает более 1,2 тыс. приходов, в ее составе шесть епархий. В 1992 году на территории Молдавии появилось представительство самоуправляемой Румынской православной церкви, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола молдавская митрополия и правительство республики. Однако в 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, власти вынуждены были ее зарегистрировать. Конфликт между двумя митрополиями в последнее время обострился в связи с событиями на Украине. 

Теги:
МолдавияДодон, Игорь
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