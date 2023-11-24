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обновлено 24 ноября, 19:31
Палестино-израильский конфликт

Байден считает только началом реализацию договоренностей с ХАМАС

При этом она идет хорошо, добавил президент США

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Реализация договоренностей с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников идет хорошо, но это только начало процесса. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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"Сегодня утром я со своей командой приступил к работе, начались первые трудные дни реализации этой сделки. Это только начало, но пока все идет хорошо", - сказал американский лидер, выступая перед журналистами с непродолжительной речью о ситуации на Ближнем Востоке в свете начала освобождения движением ХАМАС заложников, захваченных ранее в Израиле.

Байден пообщался с прессой на курортном островке Нантакет у побережья штата Массачусетс в Атлантическом океане, на котором отдыхает в эти дни в кругу семьи.- 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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