24 ноября, 19:24

Обвиняемого в коррупции экс-главу Госспецсвязи Украины освободили под залог

За Юрия Щиголя внесли залог в размере около $693 тыс., сообщило агентство РБК-Украина

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины Юрий Щиголь, обвиненный в коррупции, освобожден под залог. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что за Щиголя внесли залог в размере 25 млн гривен (около $693 тыс.). Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил его под стражу с альтернативой внесения залога.

Ранее украинское правительство уволило Щиголя с должности главы Госспецсвязи. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило ему обвинения в растрате госсредств в составе организованной группы. По данным следствия, Щиголь вместе со своим заместителем и другими должностными лицами завладел государственными средствами на сумму более 62 млн гривен ($1,7 млн). 

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