Глава МИД ФРГ поблагодарила Катар, Египет и МККК за усилия по освобождению заложников

Анналена Бербок напомнила, что палестинские радикалы по-прежнему удерживают более 200 человек

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поблагодарила катарскую и египетскую стороны, а также Международный комитет Красного Креста (МККК) за усилия по освобождению заложников из сектора Газа, среди которых четверо имеют также гражданство Германии.

"Я благодарна всем, кто для этого за последние недели свернул горы. Я лично благодарю катарского коллегу, а также Египет и Международный комитет Красного Креста", - написала Бербок в соцсети X (ранее Twitter). Она отметила, что "испытала бесконечное облегчение" в связи с освобождением заложников. Одновременно министр напомнила, что палестинские радикалы по-прежнему удерживают более 200 человек и "наивысшим приоритетом остается освобождение всех заложников", включая граждан ФРГ.

"Сейчас важно, чтобы все соблюдали достигнутые договоренности и чтобы в ближайшие дни были выпущены другие заложники. И важно, чтобы Красный Крест получил к ним доступ и мог оказать им медицинскую помощь", - подчеркнула Бербок. "Мы видим страдания жителей в Газе. Перемирие необходимо соблюдать как можно дольше для доставки в Газу медикаментов и продуктов питания", - написала глава МИД ФРГ. По ее словам, перед погранпереходом "Рафах" в Египте наготове стоят машины с гуманитарной помощью.

Ранее в пятницу газета Bild сообщила, что четверо из освобожденных заложников имеют гражданство Германии. По данным издания, речь идет о 79-летней и 34-летней женщинах и двух детях - четырех и двух лет. Все они были захвачены сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС в кибуце Нир-Оз, расположенном недалеко от границы с сектором Газа.