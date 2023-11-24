24 ноября, 20:00

Северная Македония решила "открыть небо" для Лаврова

Это необходимо для того, чтобы глава МИД РФ принял участие в Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье

БЕЛГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Северной Македонии в рамках очередного заседания приняло решение разрешить пролет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"На сегодняшнем заседании правительство приняло дополнение к решению о введении ограничительных мер в отношении деятельности Российской Федерации, которое ограничивает доступ воздушных судов Российской Федерации в соответствии с постановлением Совета ЕС об общей внешней политике и политике безопасности ЕС. <...> В соответствии с этим дополнением компетентные министерства иностранных дел и обороны смогут дополнительно принять решение о выдаче разрешения на пролет и посадку российского самолета на время проведения тридцатой министерской встречи ОБСЕ в Скопье, в период с 29 ноября по 1 декабря 2023 года", - говорится в опубликованном заявлении правительства.

"Это дополнение соответствует регламенту ЕС и положениям самих ограничительных мер, которые для международных конференций, таких как саммит ОБСЕ в Скопье, предусматривают исключения из конкретных ограничений", - отмечается в документе.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны определиться с фигурой председательствующего государства. Глава дипведомства Северной Македонии Буяр Османи 14 ноября заявил, что вопрос о приезде Лаврова в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ пока не решен. Он также напомнил, что в отношении руководителя российской дипломатии действуют рестрикции Евросоюза. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Москва готовится к встрече и исходит из того, что министерское заседание в Скопье станет успешным только при обеспечении полного равенства всех делегаций.

В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря 2022 года. МИД РФ заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСеверная МакедонияРоссия
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