Объявленная мертвой заложница вошла в первую группу освобожденных из Газы израильтян

Согласно видеокадрам, запечатлевшим передвижение колонны с освобожденными, всех заложников выпустили живыми

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Имя израильтянки Ханны Кацир значится в списке первой группы заложников, возвращенных в Израиль после 49 дней в плену у палестинских радикалов в секторе Газа. Между тем ранее представители радикального палестинского движения "Исламский джихад" утверждали, что Кацир умерла, не дождавшись освобождения.

9 ноября группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся боевым крылом "Исламского джихада", выразила готовность освободить двоих израильских заложников, в том числе Кацир, мотивировав это невозможностью предоставить им необходимые лекарства. 21 ноября радикалы выступили с утверждением, что Кацир умерла.

При этом, согласно официальному списку освобожденных лиц, который распространила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в число 13 израильтян, вернувшихся в пятницу вечером в Израиль, вошла и 76-летняя Ханна Кацир. Согласно видеокадрам, запечатлевшим передвижение колонны с освобожденными через Египет в Израиль, все заложники выпущены живыми и передвигались самостоятельно.

На этот случай обратил внимание на вечернем брифинге представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, в очередной раз призвав общественность прислушиваться только к официальным источникам информации. "Более чем когда-либо мы должны избегать распространения непроверенной информации. Например, дорогая Ханна Кацир вернулась сегодня домой после того, как террористические организации заявили, что убили ее несколько дней назад. Поэтому необходимо полагаться только на сообщения официальных лиц", - сказал он.