Макрон приветствовал возвращение из Газы первой группы заложников

Президент Франции также отметил, что республика продолжит работу над освобождением всех, кого удерживают палестинские радикалы

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Франция приветствует возвращение первой группы заложников из сектора Газа и намерена добиваться освобождения всех остальных удерживаемых палестинскими радикалами людей. Об этом президент республики Эмманюэль Макрон написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Я приветствую освобождение первой группы заложников. Мы вместе с посредниками продолжаем работать над тем, чтобы добиться освобождения их всех", - отметил он.

В свою очередь МИД Франции приветствовал "посреднические усилия Катара, Египта, США и Международного комитета Красного Креста, которые позволили прийти к перемирию и соглашению об освобождении части заложников".

Как подчеркивает французское внешнеполитическое ведомство, "перемирие должно быть долговременным и привести к прекращению огня".