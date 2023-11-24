24 ноября, 20:12

На Украине уволили четырех заместителей командующего Нацгвардией

Своих постов лишились первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя - Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией и назначил на должности трех новых заместителей.

Согласно документам, своих постов лишились первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя - Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. В то же время новым первым заместителем командующего Нацгвардией назначен Вадим Гладков, а заместителями - Александр Белоус и Алексей Осипенко.

О причинах кадровых изменений не сообщается. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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