На Украине уволили четырех заместителей командующего Нацгвардией

Своих постов лишились первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя - Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил четырех заместителей командующего Национальной гвардией и назначил на должности трех новых заместителей.

Согласно документам, своих постов лишились первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя - Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. В то же время новым первым заместителем командующего Нацгвардией назначен Вадим Гладков, а заместителями - Александр Белоус и Алексей Осипенко.

О причинах кадровых изменений не сообщается.