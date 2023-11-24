24 ноября, 20:29
Палестино-израильский конфликт

Байдену неизвестно, когда ХАМАС освободит американских заложников

Президент США надеется, что это произойдет очень скоро

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не знает, когда именно будут освобождены американские граждане, удерживаемые в заложниках радикальным палестинским движением ХАМАС.

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"Мы не знаем, когда это произойдет, но мы рассчитываем, что это произойдет. Мы также не знаем полного списка заложников и когда их освободят, но нам известно число людей, которых освободят. Я надеюсь и рассчитываю, что это произойдет очень скоро", - сказал он. Байден выступил перед журналистами с непродолжительной речью о ситуации на Ближнем Востоке в свете начала освобождения движением ХАМАС заложников, захваченных ранее в Израиле. Он пообщался с прессой на курортном островке Нантакет, расположенном у атлантического побережья штата Массачусетс. Байден отдыхает там в эти дни в кругу семьи.

Американский лидер добавил, что у него нет информации о состоянии 10 граждан США, которые числятся пропавшими без вести. "Мы не знаем об их состоянии", - сказал он.

Как сообщил ранее телеканал CNN, граждан США не оказалось среди первой группы заложников, которых 23 ноября освободили боевики ХАМАС. В нее вошли 24 человека, среди них 13 израильтян, а также граждане Таиланда и Филиппин. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтБайден, Джо
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