24 ноября, 20:39

Замгенсека НАТО назвал выборы 2024 года в Румынии важнейшими за последние 30 лет

Как считает Мирча Джоанэ, республика "переживает лучший момент национальной истории", поскольку является частью североатлантического альянса и Евросоюза

БУХАРЕСТ, 24 ноября. /ТАСС/. Выборы, которые пройдут в Румынии в 2024 году, станут самыми важными за последние 30 лет. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе презентации на проходящей в Бухаресте книжной ярмарке Gaudeamus его книги "Битва за будущее Румынии. Мысли румына на верхушке НАТО".

"Выборы будущего года <...> - самые важные выборы за последние 30 лет в Румынии, - приводит его слова агентство Agerpres. - <...> Начинается новый исторический цикл". В 2024 году в Румынии пройдут европарламентские, местные, парламентские и президентские выборы.

Джоанэ утверждал, что "Румыния переживает лучший момент национальной истории", так как входит в НАТО и Евросоюз. "Место Румынии не на периферии Европы, а в ее центре, - подчеркнул он. - <...> Вновь меняется расклад в Европе и в мире, и регион, где находится Румыния, становится намного более влиятельным и важным <…> на европейском уровне".

"Но в то же время это и самый деликатный момент в румынской истории", так как румынская модель развития "достигла своих пределов", отметил заместитель генсека НАТО. Более того, Джоанэ констатировал, что демографическая ситуация Румынии является "катастрофической", а "молодежь предпочитает уезжать из страны". "В среднесрочном плане я вижу риск, что Румыния угаснет как нация, - сказал он. - Книга истории полна наций, которых больше нет".

Представляя свою книгу, Джоанэ предупредил, что она "не является прелюдией к избирательной кампании". Между тем, многочисленные румынские обозреватели убеждены, что он готовится выставить свою кандидатуру на предстоящих в стране президентских выборах. Джоанэ, однако, говорит, что примет решение после того, как в октябре 2024 года завершится срок его работы в НАТО. Он уже баллотировался в президенты Румынии в 2009 году, однако тогда уступил Траяну Бэсеску. 

Теги:
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