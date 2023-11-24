Болтон назвал крупной победой ХАМАС договоренность об освобождении заложников с Израилем

Как отметил бывший помощник президента США по нацбезопасности, боевики воспользуются четырехдневным перемирием, чтобы отдохнуть, перегруппироваться, переправить часть людей и имущества в Египет и Израиль по пока не обнаруженным подземным тоннелям

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Израиль позволил радикальному палестинскому движению ХАМАС одержать крупную победу, договорившись с ним об освобождении заложников в обмен на гуманитарное перемирие. Об этом в авторской статье для британской The Daily Telegraph пишет бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"[У этого решения] есть преимущества, но есть и издержки. В данном случае ХАМАС одержал крупную победу. Создаст ли эта сделка определенно негативный прецедент для Израиля, пока не ясно, но она заставляет сомневаться в том, сможет ли Израиль добиться своей законной цели - ликвидации террористической угрозы, которая исходит от ХАМАС", - пишет Болтон.

Он подчеркивает, что боевики воспользуются четырехдневным перемирием, чтобы отдохнуть, перегруппироваться, переправить часть людей и имущества в Египет и Израиль по пока не обнаруженным подземным тоннелям, а также подготовить юг сектора Газа к новому этапу израильского наступления, устроив ловушки и засады, в которые будут попадать военнослужащие Армии обороны Израиля. Болтон критикует власти Израиля и США за то, что они согласились с требованием ХАМАС ограничить разведывательные полеты над сектором Газа во время перемирия, лишив себя значительной части данных о том, что предпринимают боевики. Он также отмечает, что часть гуманитарной помощи, которая будет направлена в сектор Газа, может оказаться в руках ХАМАС.

"В военном смысле серьезнейшей проблемой для Израиля станут возможности, которые он упустит, остановив свое успешное наступление на полпути. Стратегия ХАМАС состоит в том, чтобы использовать любую паузу, сколь бы короткой она ни была и каковы бы ни были ее причины, чтобы добиться постоянного прекращения огня, - добавляет Болтон. - Возможно, это не удастся с первой попытки, но на Израиль будут давить все сильнее и сильнее, чтобы он уступил. Серьезный риск состоит в том, что решимость Израиля уничтожить ХАМАС может оказаться подорвана. Еще больший риск - это уже начинающая слабеть поддержка со стороны США".

Как отмечает Болтон, администрация Байдена, первоначально выбравшая резко произраильскую риторику, вынуждена ее корректировать под давлением левого крыла Демократической партии. По мере приближения предстоящих чрез год президентских выборов в США эта проблема будет становиться для Байдена все более чувствительной, считает автор статьи.

Власти Израиля ранее неоднократно подчеркивали, что две главные цели ведущейся в секторе Газа военной операции - освобождение всех удерживаемых там заложников и полное уничтожение военного и управленческого потенциала палестинской радикальной организации ХАМАС, полностью контролирующей анклав с 2007 года.