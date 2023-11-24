МККК содействовал в освобождении заложников ХАМАС и палестинских заключенных

В организации уверены, что это укрепит статус Красного Креста как нейтрального посредника между сторонами

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) оказал содействие в освобождении 24 заложников, удерживавшихся радикальным движением ХАМАС, и 33 палестинских заключенных, находившихся в израильских тюрьмах. Об этом сообщила женевская штаб-квартира этой гуманитарной организации.

"Мы с облегчением подтверждаем, что сегодня мы способствовали освобождению 24 заложников, перевезя их из Газы к границе [у контрольно-пропускного пункта] "Рафах", где они были переданы египетским властям, а также освобождению 33 палестинских задержанных из тюрьмы "Офер" в Рамалле", - отметили в МККК. "Эта операция знаменует собой реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами, - говорится в сообщении. - Работа продолжится завтра".

Как сообщил портал Ynet, "израильская тюремная служба объявила о начале освобождения из-под стражи 39 палестинцев в рамках сделки по обмену заложников с ХАМАС. По его информации, в соответствии с достигнутой ранее договоренностью из израильских тюрем освобождаются по три заключенных за каждого похищенного израильтянина. В общей сложности на свободу выйдут 39 заключенных: 24 женщины и 15 подростков. Ранее все освобождаемые палестинские заключенные были переведены в израильскую тюрьму "Офер", расположенную недалеко от Рамаллы на Западном берегу реки Иордан.