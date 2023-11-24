Блинкен обсудил с главами МИД Южной Кореи и Японии запуск спутника КНДР

В Госдепе отметил, что госсекретарь США и министры "решительно осудили этот запуск за его дестабилизирующее воздействие на регион"

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел трехсторонний телефонный разговор с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и министром иностранных дел Японии Ёко Камикавой, в ходе которого обсудил запуск КНДР 21 ноября разведывательного спутника "Маллигён-1". Об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь и министры решительно осудили этот запуск за его дестабилизирующее воздействие на регион", - указано в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа. Отмечается, что стороны "продолжат интенсивные трехсторонние консультации в духе Кэмп-Дэвидского саммита в ответ на безответственные и противоправные действия КНДР".

Ранее Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи объявил, что Пхеньян, судя по всему, сумел вывести свой первый разведывательный спутник на орбиту. Однако, по мнению Сеула, потребуется время, чтобы определить, нормально ли функционирует этот аппарат. Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что запуск разведывательного спутника КНДР "Маллигён-1" прошел успешно, он выведен на орбиту. Лидер страны Ким Чен Ын поздравил с этим ученых, инженеров и ответственных работников, участвовавших в проекте.