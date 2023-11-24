24 ноября, 20:50

Одесский суд отменил решение о переименовании улицы в честь Бандеры

В органе рассмотрели обращения двух предпринимателей и постановил, что смена названия была осуществлена с нарушением процедуры, без общественного обсуждения и слушаний

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Одесский окружной административный суд отменил ранее принятое решение о переименовании двух улиц в поселке Доброслав в честь бывшего предводителя Организации украинских националистов (запрещена в РФ) Степана Бандеры и боевиков связанной с ней Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Об этом сообщило издание "Думская".

По его информации, два предпринимателя из Доброслава подали иски с требованием отменить решение поселкового совета об изменении названий улиц. Суд удовлетворил их обращение, постановив, что переименование было осуществлено с нарушением процедуры, без общественного обсуждения и слушаний.

Поселковый совет Доброслава изменил в апреле названия улиц Ивана Мичурина и Григорьевского Десанта. Последняя была так названа в честь первого морского десанта советского флота в Черном море во время Великой Отечественной войны, когда красноармейцы высадились на берег в районе деревни Григорьевка, чтобы помочь защитникам Одессы. Благодаря этому удалось разгромить две румынские дивизии.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К 2022 году власти страны снесли свыше 2,5 тысячи монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. 

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