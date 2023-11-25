СМИ: Израиль получил список людей, которых должны освободить из Газы 25 ноября

Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, в новом перечне будет 13 имен, а также больше детей

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля получили список удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа заложников, которых должны освободить в субботу, 25 ноября.

Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Эту информацию подтвердил израильский чиновник, отмечает издание.

При этом, согласно данным 12-го канала израильского телевидения, в новом списке вновь, как и в первой группе освобожденных в пятницу заложников, будет 13 имен, при этом в нем будет больше детей.

В пятницу палестинские радикалы освободили 13 израильтян, в том числе четверых детей. В обмен на это Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев: 24 женщины и 15 подростков, из расчета по три палестинца за одного израильтянина. Кроме того, по данным властей Израиля, одновременно были освобождены 11 иностранных граждан, которые не вошли в сделку.