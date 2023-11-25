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Палестино-израильский конфликт

Шольц потребовал от ХАМАС освободить всех заложников

Канцлер Германии считает, что движение должно сделать это без предварительных условий

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников из сектора Газа без предварительных условий.

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"Хорошая новость, что наконец была отпущена первая группа заложников", - написал канцлер в соцсети X (ранее Twitter). "Это результат неутомимой дипломатии, мы благодарны всем, кто прилагал усилия для этого. Сегодняшний день может быть лишь началом, ХАМАС должно отпустить всех заложников без предварительных условий", - заявил Шольц.

В пятницу газета Bild сообщила, что четверо из освобожденных имеют гражданство Германии. По данным издания, речь идет о 79-летней и 34-летней женщинах и двух детях - четырех и двух лет. Все они были захвачены сторонниками ХАМАС в кибуце Нир-Оз, расположенном недалеко от границы с сектором Газа. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильШольц, Олаф
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