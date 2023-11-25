В МИД Испании вызвали посла Израиля после обвинений в адрес премьера королевства

Ранее министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес заявил, что израильские обвинения в адрес главы правительства беспочвенны и неприемлемы

МАДРИД, 25 ноября. /ТАСС/. Посол Израиля в Мадриде была вызвана в МИД Испании после заявлений еврейского государства в адрес главы правительства королевства Педро Санчеса. Об этом сообщили ТАСС дипломатические источники.

По их сведениям, руководитель испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес "только что объявил, что правительство вызвало посла Израиля". Ранее он заявил, что обвинения израильских властей в адрес Санчеса беспочвенны и неприемлемы. Таким образом Альбарес отреагировал на вызов в министерство иностранных дел еврейского государства послов Испании и Бельгии в связи с заявлениями Санчеса и его бельгийского коллеги Александера Де Кроо, которые, по версии Израиля, "создают попутный ветер терроризму".

Санчес и Де Кроо 23 ноября посетили Израиль, где встретились с руководством этой страны. Затем они нанесли визиты в Египет и Палестину. Испания является председателем в Совете ЕС, с января ее сменит Бельгия. В ходе первой после переизбрания премьером зарубежной поездки Санчес заявлял, что ответ на нападение радикального палестинского движения ХАМАС не должен влечь за собой гибель тысяч детей. Он выражал надежду на то, что нынешнее прекращения огня в секторе Газа послужит урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Глава правительства также говорил, что международному сообществу и Евросоюзу пора признать Государство Палестина.

24 ноября МИД Израиля сообщил о вызове послов Бельгии и Испании после выступления премьер-министров этих стран.