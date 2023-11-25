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Палестино-израильский конфликт

В сектор Газа за день прибыли 200 фур с гумпомощью

Грузы передали международным организациям, оказывающим помощь и работающим в южной части анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. В общей сложности 200 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли за прошедший день в сектор Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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"Сегодня (в пятницу, 24 ноября) 200 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Газу через погранпереход "Рафах" и доставили грузы международным организациям, оказывающим помощь и работающим в южной части сектора Газа", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в армейской пресс-службе, "продолжающийся поток гуманитарной помощи одобрен правительством Израиля в рамках [договоренностей об] освобождении заложников, согласованных с Соединенными Штатами при посредничестве Катара и Египта". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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