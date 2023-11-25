Израиль подтвердил получение списка заложников, которых должны освободить 25 ноября

В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху пояснили, что информацию передали семьям похищенных

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля подтвердили получение списка удерживаемых в секторе Газа заложников, которых должны освободить 25 ноября. Это вторая группа освобождаемых лиц в рамках соглашения, подразумевающего также прекращение боевых действий между Армией обороны Израиля и вооруженными формированиями сторонников палестинского радикального движения ХАМАС в анклаве.

"Моссад" (израильская разведка - прим. ТАСС) и Армия обороны Израиля получили список похищенных, которые должны быть освобождены завтра (25 ноября - прим. ТАСС) согласно графику. Сотрудники служб безопасности проверяют список", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"От имени координатора по делам похищенных и пропавших без вести генерал-майора запаса Галя Хирша информация передана семьям похищенных, просим СМИ действовать с осторожностью. Будем обновлять информацию по необходимости, просим не распространять слухи и неофициальную информацию", - добавили в канцелярии.

Ранее 12-й канал израильского телевидения утверждал, что в новом списке опять, как и в первой группе освобожденных 24 ноября заложников, будет 13 имен, при этом в нем будет больше детей. Официального подтверждения этой информации не поступало.