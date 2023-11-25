ВОЗ призвала Израиль соблюдать права задержанных медработников

По оценке организации, в больнице "Аш-Шифа" находятся порядка 100 человек, включая персонал и пациентов

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Израиль соблюдать права медицинских работников, задержанных 22 ноября на израильском пункте контроля во время эвакуации пациентов из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Как сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ, всего задержали шесть человек, однако затем поступили данные, что двоих из них отпустили.

Из больницы "Аш-Шифа" был эвакуирован 151 человек, в том числе врачи, а также пациенты и сопровождавшие их лица. Среди находившихся на лечении было 73 тяжелобольных или раненых, 18 нуждающихся в диализе. Состояние двух эвакуированных оценивалось как крайне тяжелое, отметили в ВОЗ, подчеркнув, что "это была миссия высокого риска, поскольку возле больницы "Аш-Шифа" продолжались интенсивные бои".

На израильском пункте контроля задержали шесть медицинских работников - троих из Палестинского общества Красного Полумесяца и еще троих из министерства здравоохранения. "Двое из шести задержанных были, как утверждается, освобождены. У нас нет информации о четырех остальных, включая директора больницы "Аш-Шифа", - говорится в сообщении. - ВОЗ призывает к полному соблюдению их юридических прав и прав человека во время содержания под стражей".

ВОЗ выразила крайнюю обеспокоенность в отношении безопасности остающихся в больнице "Аш-Шифа" медработников и пациентов. По ее оценкам, там находятся около 100 человек.