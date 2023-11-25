Ким Чен Ын посмотрел фотографии городов Южной Кореи со спутника КНДР

Северокорейский лидер также проверил состояние подготовки к использованию разведывательного аппарата

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями городов Республики Корея, полученными с помощью запущенного ранее разведывательного спутника. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын 24 ноября посетил Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике, проверил состояние подготовки к использованию спутника-разведчика и посмотрел аэрокосмические фотографии, снятые 24 ноября", - говорится в сообщении. Лидер КНДР "подробно ознакомился с фотографиями главных целей территории враждебной стороны (городов Республики Корея - прим. ТАСС), включая Мокпхо, Кунсан, Пхёнтхэк, Осан и Сеул", отметило агентство.

Кроме того, Государственное главное управление по аэрокосмической технике "доложило товарищу Ким Чен Ыну о плане фотосъемки территории враждебной стороны на первую половину 25 ноября и плане дополнительного тщательного управления спутником-разведчиком".

Ранее Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи объявил, что Пхеньян, судя по всему, сумел вывести свой первый разведывательный спутник на орбиту. Однако, по мнению Сеула, потребуется время, чтобы определить, нормально ли функционирует этот аппарат. ЦТАК ранее сообщило, что запуск разведывательного спутника КНДР "Маллигён-1" прошел успешно, он выведен на орбиту. Ким Чен Ын поздравил с этим ученых, инженеров и ответственных работников, участвовавших в проекте.