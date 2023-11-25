Новый глава МВД Британии не хочет, чтобы страна выходила из конвенции по правам человека

Джеймс Клеверли занимает гораздо более сдержанную позицию, чем его предшественница Суэлла Браверман, которую отправили в отставку за чрезмерно резкие заявления по некоторым вопросам

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Джеймс Клеверли, возглавивший МВД Великобритании 13 ноября, не хочет, чтобы королевство выходило из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) ради большей свободы в принятии решений о дальнейшей судьбе нелегальных мигрантов. Об этом он рассказал в интервью газете The Times.

Новый министр, ранее руководивший внешнеполитическим ведомством, занимает гораздо более сдержанную позицию, чем его предшественница Суэлла Браверман, которую за чрезмерно резкие заявления по некоторым вопросам отправил в отставку глава консервативного правительства Риши Сунак. Браверман настаивала на том, что Великобритании необходимо выйти из ЕКПЧ, чтобы Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не мог помешать планам правительства высылать нелегальных мигрантов в Руанду. Этот проект, представленный в 2022 году еще при премьер-министре Борисе Джонсоне, до сих пор не реализован из-за возникших на его пути юридических преград. В настоящее время правительство пытается их преодолеть, однако, по словам Сунака, он не даст ЕСПЧ помешать планам Лондона, когда тот внесет в первоначальный законопроект поправки, дающие больше гарантий безопасности депортируемым людям.

"Я не хочу делать ничего, что могло бы подорвать важнейшее сотрудничество, которое у нас налажено со странами, по понятным причинам приверженными ЕКПЧ", - сказал Клеверли. "Ничто не дается бесплатно. Все необходимо взвесить - и преимущества, и недостатки", - добавил он, отметив, что выход из конвенции может негативно отразиться на достижении целей иммиграционной политики правительства.

Клеверли также подверг критике членов правого крыла правящей Консервативной партии, которые, по его словам, придают чрезмерное значение программе отправки нелегалов в Руанду. Он полагает, что это лишь один из элементов более широкой политики по противодействию нелегальному проникновению просителей убежища на территорию королевства, которая в нынешнем году уже дала результаты.

Согласно подсчетам телеканала Sky News, с 2018 года в Великобританию прибыли по морю и обратились за убежищем более 100 тыс. нелегалов. В 2022 году их число составило рекордные 45,7 тыс., увеличившись на 60% по сравнению с 2021-м. При этом за текущий год Ла-Манш пересекли примерно 27,5 тыс. нелегалов.

Общее количество прошений об убежище, которые сейчас изучает МВД, превышает 175 тыс. На период рассмотрения заявлений беженцев размещают в специальных миграционных центрах, однако там давно не хватает мест. Содержание нелегалов, по данным The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 млрд фунтов стерлингов ($5 млрд) в год. Только на размещение более чем 50 тыс. таких мигрантов в гостиницах уходит порядка 6 млн фунтов ($7,5 млн) в сутки.