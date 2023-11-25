25 ноября, 00:12
Военная операция на Украине

Макгрегор считает, что США направили Киеву почти все свои военные запасы

Захваченная военная техника националистических батальонов и ВСУ в Киевской области. Пресс-служба Минобороны России/ ТАСС
Захваченная военная техника националистических батальонов и ВСУ в Киевской области
© Пресс-служба Минобороны России/ ТАСС

Экс-советник главы Пентагона также призвал к скорейшему заключению мира

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. У США почти не осталось запасов вооружений, поскольку они направили большую их часть Украине. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы направили почти все наши военные запасы, системы вооружения и боеприпасы Украине. У нас осталось не так много. Война на Украине проиграна. Заключайте мир, глупцы!" - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

21 ноября первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, заявила, что американское правительство будет испытывать большие трудности с оказанием Украине военной помощи, если Конгресс не выделит на это дополнительные средства из федерального бюджета. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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