Макгрегор считает, что США направили Киеву почти все свои военные запасы

Экс-советник главы Пентагона также призвал к скорейшему заключению мира

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. У США почти не осталось запасов вооружений, поскольку они направили большую их часть Украине. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Мы направили почти все наши военные запасы, системы вооружения и боеприпасы Украине. У нас осталось не так много. Война на Украине проиграна. Заключайте мир, глупцы!" - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

21 ноября первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, заявила, что американское правительство будет испытывать большие трудности с оказанием Украине военной помощи, если Конгресс не выделит на это дополнительные средства из федерального бюджета.