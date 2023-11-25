На Украине учебу на военной кафедре хотят сделать обязательной для всех студентов

Замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что девушки смогут обучаться по желанию

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Военные кафедры в вузах Украины начнут отвечать за базовую военную подготовку, учеба на них станет обязательной для молодых людей, а девушки смогут обучаться по желанию. Об этом заявил замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире "Радио культура".

"Надо понимать, что военные кафедры будут теперь отвечать за базовую военную подготовку, которая будет всеобщей для всех молодых людей и желающих девушек", - сказал он, отметив, что сейчас идет подготовка инфраструктуры для пилотного запуска проекта в сентябре 2024 года.

Винницкий назвал военные кафедры "большой необходимостью" для Украины, так как страна нуждается в большом количестве офицеров запаса. Замминистра считает неправильным, что сейчас образование там является платным.

По его словам, обучающиеся на военных кафедрах смогут получить военно-учетную специальность "стрелок", они пройдут курсы тактической медицины и стрельбы во время четырехнедельного пребывания на полигоне.

В марте тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Лига.нет" говорил, что страна нуждается в "армии резервистов". Он заявлял, что военные кафедры в университетах необходимы, однако нужно думать об их специализации. Резников также призывал к организации курсов военной подготовки для молодых людей и развитию "культуры тиров", чтобы граждане умели обращаться с огнестрельным оружием.