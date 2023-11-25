СМИ: из 13 освобождаемых израильских заложников восемь являются детьми

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ранее подтвердила, что разведслужба "Моссад" и армия получили список заложников, которые должны быть отпущены 25 ноября

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Восемь из 13 израильских заложников радикального палестинского движения ХАМАС, которые должны быть отпущены в ближайшее время, являются детьми. Об этом проинформировал портал Yedioth Ahronoth.

"Израильские официальные лица подтвердили в пятницу вечером, что восемь из 13 заложников, включенных в список тех, кто должен быть освобожден в субботу, являются детьми", - отмечается в сообщении.

Накануне канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что разведслужба "Моссад" и армия получили список заложников, которые должны быть отпущены 25 ноября. Ранее 12-й канал израильского телевидения утверждал, что в новом перечне, как и в первом, значатся 13 имен, при этом в нем будет больше детей.

В пятницу палестинские радикалы освободили 13 израильтян, в том числе четверо детей. В обмен на это Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, по данным властей еврейского государства, одновременно были освобождены 11 иностранных граждан, на которых не распространялись условия сделки.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск).