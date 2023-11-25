В Израиле не удивились, что ХАМАС не отпустило американских заложников

Советник израильского премьер-министра Марк Регев считает, что исламская республика смогла повлиять на радикальное движение и договориться об освобождении граждан Таиланда

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Отсутствие граждан США в первой группе заложников, освобожденных радикальным палестинским движением ХАМАС, не удивило Израиль. Об этом сообщил в пятницу телеканалу Fox News советник израильского премьер-министра Марк Регев.

"Нас не застало врасплох [то, что американцев не освободили]. Мы знаем, что таиландцы вели переговоры напрямую с Ираном", - сказал он. Регев считает, что исламская республика смогла повлиять на ХАМАС и договориться об освобождении граждан Таиланда.

Как сообщил ранее телеканал CNN, американцев не оказалось среди первой группы заложников, которых 23 ноября освободили боевики ХАМАС. В нее вошли 24 человека, в том числе 13 израильтян, а также граждане Таиланда и Филиппин.

Президент США Джо Байден, выступая перед журналистами, заявил, что не знает, когда именно будут освобождены его соотечественники, удерживаемые ХАМАС, но рассчитывает, что это произойдет очень скоро.