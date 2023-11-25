25 ноября, 01:18
Палестино-израильский конфликт

В Израиле не удивились, что ХАМАС не отпустило американских заложников

Советник израильского премьер-министра Марк Регев считает, что исламская республика смогла повлиять на радикальное движение и договориться об освобождении граждан Таиланда

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Отсутствие граждан США в первой группе заложников, освобожденных радикальным палестинским движением ХАМАС, не удивило Израиль. Об этом сообщил в пятницу телеканалу Fox News советник израильского премьер-министра Марк Регев.

Читайте также
Освобождение заложников и прекращение огня. Первый день перемирия между Израилем и ХАМАС

"Нас не застало врасплох [то, что американцев не освободили]. Мы знаем, что таиландцы вели переговоры напрямую с Ираном", - сказал он. Регев считает, что исламская республика смогла повлиять на ХАМАС и договориться об освобождении граждан Таиланда.

Как сообщил ранее телеканал CNN, американцев не оказалось среди первой группы заложников, которых 23 ноября освободили боевики ХАМАС. В нее вошли 24 человека, в том числе 13 израильтян, а также граждане Таиланда и Филиппин.

Президент США Джо Байден, выступая перед журналистами, заявил, что не знает, когда именно будут освобождены его соотечественники, удерживаемые ХАМАС, но рассчитывает, что это произойдет очень скоро. 

Теги:
СШАИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация