В Израиле заявили об удержании ХАМАС около 215 заложников в Газе

Официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман предположил, что многие из них погибли

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Пердставители радикального палестинского движения ХАМАС по-прежнему удерживают порядка 215 заложников в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман.

"Пока мы с вами разговариваем, приблизительно 215 заложников остаются в Газе", - сообщил он.

"Во многих случаях нам неизвестно о том, погибли они или живы. Мы пытаемся получить разведывательные данные, однако нам известно, что, возможно, многие из них погибли. Важно сказать, что и те, кто жив, могут быть убиты в любую минуту", - добавил армейский представитель.