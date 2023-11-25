25 ноября, 01:48
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили об удержании ХАМАС около 215 заложников в Газе

AP Photo/ Mohammed Hajjar
© AP Photo/ Mohammed Hajjar

Официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман предположил, что многие из них погибли

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Пердставители радикального палестинского движения ХАМАС по-прежнему удерживают порядка 215 заложников в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман.

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"Пока мы с вами разговариваем, приблизительно 215 заложников остаются в Газе", - сообщил он.

"Во многих случаях нам неизвестно о том, погибли они или живы. Мы пытаемся получить разведывательные данные, однако нам известно, что, возможно, многие из них погибли. Важно сказать, что и те, кто жив, могут быть убиты в любую минуту", - добавил армейский представитель. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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