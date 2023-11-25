ЦАХАЛ сообщил о допросе спецслужбами Израиля директора больницы "Аш-Шифа"

В частности, ему задают вопросы об инфраструктуре ХАМАС на территории медицинского центра

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Представители израильских спецслужб допрашивают директора больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа для получения информации об инфраструктуре палестинского радикального движения ХАМАС на территории этого медицинского центра. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Cпилман.

"Да, он был задержан израильскими силами. В настоящее время мы узнаем у него информацию и задаем вопросы по поводу того, что он фактически являлся главой больницы, под которой действовала целая террористическая сеть. Этот процесс продолжится и будет двигаться по надлежащим каналам", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать судьбу директора больницы.

"Мы пытаемся получить информацию. Это была хорошая идея задержать его: как он мог не знать о том, что происходит? У нас есть видеозаписи с заложниками, снятые камерами видеонаблюдения в его больнице", - добавил Cпилман.

"Под больницей мы обнаружили туннели, в ней же мы нашли оружие, а в ее дворе - тела двоих погибших. Полагаю, среднестатистический директор больницы при обнаружении таких странных обстоятельств сообщил бы об этом. Мы ведем расследование этого вместе с ним и после надлежащего анализа ситуации продвинемся в этом отношении", - резюмировал он.

Израильские военные с прошлой недели проводят операцию по зачистке больницы "Аш-Шифа". Они заявили, что под зданием есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрывались радикалы ХАМАС и содержались заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября.

23 ноября Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) сообщили, что директор больницы "Аш-Шифа" в Газе был задержан и передан для допроса в ШАБАК после получения доказательств, что медицинское учреждение являлось командным центром ХАМАС.