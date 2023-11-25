Израиль запретил жителям севера Газы возвращаться домой во время перемирия

Официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман пояснил, что это необходимо для безопасности людей

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израильские военные запретили жителям северных районов сектора Газа возвращаться в свои дома во время гуманитарной паузы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман.

"Сегодня мы сбросили сотни тысяч листовок над южными районами сектора Газа, а также разместили сообщения в социальных сетях и СМИ, чтобы уведомить жителей о том, что северные районы Газы являются зоной боевых действий. И в интересах их собственной безопасности им не разрешается возвращаться в этот район", - сказал он.

"Понимаю желание этих людей вернуться домой, я действительно понимаю", - добавил Cпилман. "Ради их же безопасности, а также для обеспечения свободы наших действий мы призываем их не поступать таким образом и сделаем все возможное, чтобы не позволить им попасть в эту зону", - резюмировал армейский представитель.

С начала наземной операции израильские военные призывали жителей севера Газы покинуть свои дома и через один из двух гуманитарных коридоров уехать на юг анклава. Согласно докладу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ о ситуации в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, после эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве насчитывается около 1,7 млн перемещенных лиц.