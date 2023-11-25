25 ноября, 03:33
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль отпустил 39 палестинцев в рамках соглашения с ХАМАС

Освобождение произошло после того, как 13 человек из числа заложников радикального движения вернулись в пятницу на территорию еврейского государства, отметила газета Yedioth Ahronoth

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израиль выпустил из тюрем 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС.

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Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Освобождение палестинцев состоялось после того, как 13 человек из числа заложников, удерживаемых ХАМАС, вернулись в пятницу на территорию еврейского государства, отмечает издание.

Ранее газета The Times of Israel проинформировала, что Управление тюрем Израиля получило список имен 39 палестинских женщин и детей. Накануне Международный комитет Красного Креста объявил об освобождении при его содействии 33 заключенных. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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