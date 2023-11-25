В Ашхабаде пройдет заседание туркмено-китайского межправительственного комитета

Стороны планируют обсудить сотрудничество в различных сферах, в том числе речь о нефтегазовом секторе, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, науке и образовании, здравоохранении

АШХАБАД, 25 ноября. /ТАСС/. Заседание туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству пройдет в Ашхабаде 29 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов в ходе заседания кабмина страны, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

На очередном шестом заседании комитета планируется обсудить вопросы сотрудничества в разных сферах. Среди них нефтегазовый сектор, транспорт и логистика, сельское хозяйство, химическая и текстильная промышленность, наука и образование, область высоких технологий, здравоохранение и др. По итогам заседания предусматривается подписание протокола.

Мередов напомнил, что отношения между двумя странами носят стратегический характер. В целях развития туркмено-китайских связей по новым перспективным направлениям на основе соответствующего двустороннего соглашения был создан комитет, пишет издание. В его структуре шесть профильных подкомитетов.

Как сообщила журналистам официальный представитель МИД КНР Мао Нин 24 ноября, заседание туркмено-китайского комитета по сотрудничеству проведет спецпосланник Си Цзиньпина, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.