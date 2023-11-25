25 ноября, 04:34
Ракетные запуски в КНДР

Спутник КНДР сделал снимки авианосца США в Пусане и военных баз на Гавайях

СЕУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын изучил сделанные разведывательным спутником снимки, на которых запечатлен американский атомный авианосец "Карл Винсон" в южнокорейском Пусане и военные базы на Гавайях. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын в субботу вновь посетил космический центр. Ему показали фотографии "важных целевых районов на территории противников", в том числе в Пусане, Пхохане и Ульсане. Спутник также пролетел над Гавайскими островами, где заснял военно-морскую и военно-воздушную базы США. 

Теги:
СШАКНДРРакетные запуски в КНДРРеспублика КореяКим Чен Ын
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